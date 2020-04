Pazienti no-Covid al pronto soccorso del Cutroni Zodda, la Uil Medici: “Così rischiano di contrarre il Coronavirus”

La Uil Medici ha sollevato il problema del trasporto in emergenza con l’ambulanza del 118 di pazienti no-Covid.

“Per l’ennesima volta, anche in questa fase di emergenza Covid-19, si continuano a verificare accessi impropri con le ambulanze del 118. Nelle ultime settimane il pronto soccorso di Barcellona P. G., dedicato ai casi sospetti di Coronavirus, si è lavorato finora più per pazienti no-covid, che per i covid. E’ capito più volte che basta che le persone riferiscano uno stato febbrile minimo, anche di 37,1, indipendente da altra sintomatologia, il 118 od anche gli altri pronto soccorso. non accettano il paziente, rischiando anche il codice penale, e lo inviano impropriamente a presentarsi a Barcellona. E così in un Ospedale Covid è successo di aver diagnosticato l’infarto del miocardio, embolia polmonare, addome acuto, colca renale ed altro. In questo contesto diventa difficile anche il successivo trasferimento sia perché questi pazienti non vengono accettati da altre strutture, se non sottoposti a tampone, il cui risultato sarà pronto dopo almeno 6 ore (se di sera tardi o di notte il giorno successivo), sia per la frequente indisponibilità di posti letto. Praticamente il paziente clinicamente non covid rischia concretamente di diventare covid. Pertanto sollecitiamo ancora una volta chi di competenza ad intervenire con fermezza ed a fare rispettare regole e protocolli”. A dichiararlo è il dott. Paolo Calabro’, responsabile aziendale area medica della Uil Fpl.

Lo stesso sindacato, attraverso il segretario provinciale Pippo Calapai, aveva stigmatizzato la nomina di una commissione interna per la verifica sulla fuga di notizia in merito ai presunti casi positivi di sanitari in corsia. “Sarebbe molto più produttivo e di interesse generale, invece di andare di creare, ma inutilmente, un clima di paura, cercare di risolvere seriamente e concretamente le importanti problematiche, che gravano quotidianamente sull’ospedale, identificato come covid 19, che presenta pesanti criticità. Se, invece di cercare talpe introvabili perché inesistenti, si prestasse maggiore orecchio alle istanze di chi lavora sul campo e di chi vive sulla propria pelle i rischi, si renderebbe un migliore servizio a tutta la collettività”.