24liveSchool, il dolore lascerà spazio alla speranza

Stiamo attraversando uno dei periodi più difficili della nostra storia poiché il mondo intero è vittima di un nemico invisibile ad occhio nudo, ma incredibilmente letale, così tanto da uccidere in maniera subdola e crudele migliaia e migliaia di vite. Non credo ancora a comprendere come sia potuta accadere una simile strage. Veniamo continuamente bombardati da notizie, dati, complotti e “fake news”, che rendono ancora più surreale tutta questa situazione.

È già trascorso più di un mese dall’inizio del lockdown: hanno chiuso le scuole, gli esercizi commerciali, le fabbriche, tutti ci siamo fermati, e come in una bolla sospesa la nostra vita è andata in stand-by. Inizialmente ho dato poca importanza a tutte le notizie e alle restrizioni imposte dallo Stato e pensavo che si stesse solo esagerando. Con il passare dei giorni, tuttavia, le notizie dei decessi e dei contagi, le immagini dei malati e delle bare erano terribilmente spaventose e ho iniziato a provare non solo paura ma anche rabbia e indignazione. Rabbia contro un virus che non permette di dare l’ultimo saluto a chi, solo e su un letto d’ospedale, sta per esalare il suo ultimo respiro senza il conforto di una persona cara; rabbia verso coloro che non rispettano le regole e forse per incoscienza continuano ad uscire e a condurre una vita “quasi normale”, vanificando gli sforzi di chi imperterrito rimane a casa, anche a kilometri di distanza dal proprio paese d’origine; rabbia verso chi non ha protetto a dovere tutti quei poveri anziani che nelle case di cura hanno trovato la morte.

La notizia che più mi ha colpita è stata, infatti, il numero di anziani morti a causa di questo virus. Ho pensato spesso in questi giorni alla mia cara nonna e al fatto che se fosse ancora qui io avrei fatto di tutto per proteggerla. I nostri nonni sono il nostro passato, ci insegnano a vivere e in questo momento sono la frangia più debole della nostra società. Anche Papa Francesco ha avuto un pensiero per loro e ha pregato per tutti quegli anziani che sono isolati nelle case di riposo, che hanno paura di morire da soli e che sentono di non avere difese verso questa pandemia così aggressiva. Per fortuna ci sono medici, infermieri, addetti alle pulizie e tutti gli operatori sanitari che stanno facendo molti sforzi e aiutano ogni giorno chi ha bisogno. Anche poliziotti, carabinieri e tutte le forze dell’ordine si impegnano costantemente per far sì che vengano rispettate le regole da tutta la popolazione e, insieme a tutti i volontari, sono in prima linea nella lotta contro il covid-19.

Noi giovani cerchiamo di restare a casa il più possibile e grazie alla scuola che sta andando avanti, ai nostri professori e alle nostre famiglie viviamo questo periodo di isolamento sociale con grande consapevolezza: mettiamo in atto quei comportamenti virtuosi che sentiamo ripetere ogni giorno, come lavarsi spesso le mani o limitare i contatti fisici anche con i familiari, riscopriamo il piacere del clima familiare e condividiamo attività, giochi o letture con i componenti della nostra famiglia, riflettiamo più su noi stessi, su chi ci sta vicino e su come vorremmo essere in futuro.

Trovo ingiusto tutto questo dolore, ma spero che quando tutto sarà finito, l’impegno di noi tutti e le vite perse non saranno vane e, come ho imparato in una lezione di italiano di qualche giorno fa, tutti insieme supereremo finalmente gli ostacoli che ci impediscono di proseguire il nostro cammino e come Dante e Virgilio usciremo “a riveder le stelle”.

VERONICA GIAMBO’

IPSIA “Ferrari” Barcellona Pozzo di Gotto