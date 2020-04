Terme Vigliatore, l’opposizione attacca: “Da due mesi non ci sono sedute del consiglio comunale”

Il gruppo Nuova Rinascita, minoranza nel consiglio comunale di Terme Vigliatore, attacca l’amministrazione del sindaco Domenico Munafò. Il tema è quello della mancata convocazione del civico concesso da oltre due mesi.

“Abbiamo richiesto il 9 marzo scorso al presidente del consiglio – afferma il capogruppo Angelo Sottile, a nome anche dei colleghi Maria Rita Calabrò e Davide Abbate – una convocazione urgente di una seduta per confrontarci sul tema dell’emergenza Coronavirus. Sarebbe stato un modo per coordinare le energie e contribuire tutti insieme a garantire il necessario supporto ai cittadini. La nostra richiesta non è stata presa in considerazione e da regolamento adesso abbiamo inoltrato analoga istanza al vice presidente del consiglio comunale. Riteniamo che siano necessario un confronto tra i diversi gruppi consiliare, anche sfruttando le nuove tecnologie con una videoconferenza, senza escludere la convocazione di una seduta a porte chiuse, che garantirebbe il giusto distanziamento tra i consiglieri presenti. Riteniamo che il Consiglio comunale non possa essere spogliato delle sue funzioni di controllo e proposta per un periodo così lungo”.