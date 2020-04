Rimodulati i gruppi social culturali di Palazzo Longano

L’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo l’ottimo riscontro ottenuto dai due gruppi social di carattere culturale, ha deciso di proseguire l’esperienza, rimodulandone gli scopi e le finalità.

L’assessore alla Cultura Angelita Pino, con il supporto dell’esperto alla Cultura ed alle Tradizioni Salvatore Scilipoti, davanti ad un blocco delle attività culturale a causa della pandemia da Covid-19, hanno modificato nome e obiettivi ai due gruppo Facebook attivati nel periodo prepasquale con il titolo “iorestoacasa…e da qui scrivo la primavera” e “iorestoacasa…e da qui vivo la Settimana Santa”.

I gruppi potranno essere riempiti di nuovi ed interessanti contenuti dagli utenti che ne faranno parte. Il gruppo sulla Settimana santa assumerà la denominazione “#tuttoilbellodellamiacittà…identità, storia e tradizioni di Barcellona Pozzo di Gotto”. All’interno sarà dunque possibile la condivisione di contenuti che riguardano la storia, l’arte, la cultura e le tradizioni di Barcellona Pozzo di Gotto, verranno raccontate le storie dei personaggi illustri e di quelli rimasti nella memoria collettiva e si potrà anche dare spazio a cittadini che a vario titolo si prodigano per la crescita della città.

“Un obiettivo che il gruppo cercherà di perseguire – sottolinea l’assessore Pino – sarà inoltre quello di far conoscere ed apprezzare ai più giovani i siti di maggiore interesse della città, sulla scia del progetto “In gita in città”, che ha permesso a moltissimi alunni di tutti gli Istituti cittadini di riscoprire i più bei luoghi di Barcellona Pozzo di Gotto, spesso poco noti alle nuove generazioni. Il gruppo potrà diventare, altresì, un luogo virtuale dove svolgere gli eventi culturali che, per gli ovvi motivi che tutti conosciamo, non potranno avere luogo nelle sedi preposte. Anche i quotidiani online sono invitati a postare i loro articoli (anche datati), che quotidianamente leggiamo sul web, e che hanno ad oggetto notizie riguardanti la vita culturale della Città del Longano”.

Il gruppo sulla primavera, creato in occasione della Giornata mondiale della Poesia, sebbene avrà ancora come protagonista principale la poesia, sarà arricchito con i contenuti, che avranno come filo conduttore la Sicilia, tra poesia, letteratura, arte, storia, artigianato e tradizioni locali. La nuova denominazione sarà “#tuttoilbellodellasicilia…scrivo, descrivo e racconto la mia terra” e diventerà negli obiettivi dell’assessore alla Cultura un grande contenitore di tutto ciò che più amiamo della nostra splendida Terra: “Si potranno pubblicare – sottolinea la Pino – poesie inedite, così come i testi dei più famosi autori siciliani. Si potrà parlare di arte, storia e letteratura siciliana, creando uno spazio “virtuale” di reciproco arricchimento e confronto. Allo stesso modo si potranno condividere immagini e fotografie che richiamano la Sicilia e la “sicilianità”, così come quadri e altre opere d’arte realizzate dai tanti artisti locali, che potranno così avere la loro “vetrina” ed il loro spazio per farsi conoscere ed apprezzare, nonostante l’attuale chiusura di tutti i musei e gallerie d’arte. Cercheremo di ricreare in modo virtuale la mostra programmata diversi mesi fa, che si sarebbe dovuta tenere al Villino Liberty a partire dal 7 marzo con il titolo “Frammenti di Sicilia”, che sarà comunque realizzata nei prossimi mesi. Al centro dell’esposizione c’era la Sicilia e la sicilianità, da valorizzare con i tanti artisti ed artigiani locali. Nel rispetto, pertanto, di quanti si erano già prodigati per la buona riuscita dell’evento e davanti all’incertezza sulle modalità ed i tempi della sua reale fattibilità, lo spazio “virtuale” messo a disposizione consentirà loro di farsi comunque apprezzare attraverso le loro opere e “creazioni” che rimandano alla nostra amata Sicilia”.

L’Amministrazione Comunale e l’assessorato alla Cultura preannunciano altre iniziative che possano promuovere la crescita culturale e la valorizzazione di Barcellona Pozzo di Gotto, per dare spazio al un “senso di appartenenza” avvertito in maniera indubbiamente più forte da parte dell’intera comunità.