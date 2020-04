La guerra contro il Coronavirus si vince sul territorio e non in ospedale

A due mesi dall’inizio della pandemia da Covid-19, l’esperto alla sanità del sindaco di Barcellona, Giancarlo Torre, prova a tracciare un primo bilancio. Lo fa analizzando alcuni dati, ma soprattutto guardando all’esperienza maturata in queste settimane nel seguire l’evolversi del contagio sia al centro del focolaio italiano, il Nord della penisola, sia l’impatto sulle regioni meridionali e sulla Sicilia. Nella sua analisi, il dottore Torre guarda alla fase 2, quella che dovrebbe portare lentamente alla riapertura della vita sociale su tutto il territorio e lo fa mettendo in primo piano soprattutto la responsabilità di ciascuno di noi nel seguire le raccomandazioni degli esperti.

Il Coronavirus si è diffuso nella lontana Cina, dove ha mietuto vittime in abbondanza, ed è arrivato come uno tsunami in Italia. dove dalla Lombardia si è propagato lentamente in tutte le regioni italiane.

Gli effetti nel Nord Italia sono stati devastanti, migliaia e migliaia di morti soprattutto anziani, nonostante l’abnegazione ed il sacrificio di tanti operatori sanitari che per salvare vite umane hanno messo a repentaglio la propria.

Sono stati giorni terribili nell’ascoltare ogni sera i bollettini di guerra della Protezione civile e nell’attesa angosciante che presto lo tsunami avrebbe raggiunto anche le regioni del Sud Italia ove si sa la sanità non è ai livelli del Nord Italia e soprattutto non abbiamo le stesse capacità organizzative.

Ora dopo circa due mesi di battaglie la guerra non è ancora vinta, ma è tempo di qualche bilancio e di qualche considerazione.

Com’era giusto che si facesse in Sicilia è stato approntato un piano per l’emergenza Coronavirus che fortunatamente sembra averci ha solo sfiorato.

Certo, nella nostra regione le vittime ci sono state, ma se si considera che ad eccezione di alcuni focolai circoscritti e limitati soprattutto a delle case di riposo i cui ospiti sono stati vittime innocenti delle azioni e/o omissioni altrui, possiamo affermare che l’invisibile è stato prodigo con le nostre popolazioni ( fattori climatici e ambientali? Ceppo meno virulento?)

Ad oggi in Sicilia i ricoverati sono stati circa 550 di questi circa 50 in terapia intensive. I morti ad oggi circa 200.

Il numero di tamponi ad oggi effettuato in tutta la regione è di 50000 con una percentuale assoluta di positivi di circa il 5 % che negli ultimi giorni è scesa ulteriormente sotto il 2%.