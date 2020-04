A Messina calano i contagi, un’altra vittima dalla rsa di San Marco d’Alunzio

Calano i contagi in provincia di Messina, ma si registra un’altra vittima, la 44esima, dall’inizio della pandemia. Il totale degli attuali positivi scende da 408 a 397. Il dato del -11 è collegato alla riduzione dei ricoveri, 17 in meno rispetto a ieri da 120 a 103 e 14 guarigioni in più da 64 a 78.

Cresce purtroppo il bilancio delle vittime con la morte una donna di 94 anni, già affetta da altre patologie, ricoverata al Cutroni Zodda di Barcellona ed ex ospite della Residenza Sanitaria Assistita “Villa Pacis” di San Marco d’Alunzio. Si tratta del settimo decesso tra gli anziani delle struttura, con il totale complessivo che raggiunge quota 44.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: #Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); #Caltanissetta, 119 (17, 16, 10); #Catania, 706 (96, 123, 76); #Enna, 321 (160, 40, 25); #Messina, 397 (103, 78, 44); #Palermo, 358 (68, 48, 27); #Ragusa, 62 (4, 6, 6); #Siracusa, 97 (56, 81, 19); #Trapani, 112 (6, 18, 5).