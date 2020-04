24liveSchool, come dentro un film…

Non avrei mai pensato che, a causa di qualcosa che non possiamo neanche vedere, un virus dalle conseguenze mortali, saremmo stati costretti in casa. Così, quando mi affaccio alla finestra, sembra di essere in un film, il tutto accompagnato da un silenzio a dir poco inquietante. A volte penso a quando eravamo liberi di uscire e per noi era una cosa normalissima, mentre adesso daremmo di tutto solo per fare una passeggiata.

Non vedo l’ora che tutto questo finisca perche non posso sopportare l’idea che ogni giorno muoiano centinaia di persone. Non vedo l’ora di rivedere i miei amici, i miei famigliari, i miei insegnanti e tutte le persone che ho a cuore.

Ogni tanto vado a prendere una boccata d’aria in terrazzo e in particolare noto un piccolo parcheggio che adesso è diventato un prato verde, dove sono cresciuti i fiori e piante di vario tipo e, a parere mio, è un’immagine che mi fa riflettere molto e mi porta a pensare che in così poco tempo la natura ha quasi assorbito l’ambiente urbano.

Ora guardo il mondo dietro un vetro, però aspetto ansiosamente che questa finestra io la possa vedere dall’esterno… perché vorrà dire che l’incubo è finito.

Natan Coppolino

Classe I, Scuola Sec. di 1° grado “Foscolo” di Barcellona P.G.