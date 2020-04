Una proposta per garantire la raccolta differenziata. Crinò: “Perchè non tornare ai cassonetti colorati”

La situazione d’emergenza per il Coronavirus sta di fatto penalizzando la raccolta differenziata a Barcellona Pozzo di Gotto. Allo stesso tempo sta mostrando le lacune del sistema delle isole ecologiche in questo contesto così difficile. L’impegno dei lavoratori non basta per garantire un livello minimo di differenziazione dei rifiuti, soprattutto nelle zone dove si devono utilizzare le isole ecologiche, diventate ricettacolo di ogni tipologia di immondizia.

A segnalare il problema con una lettera aperta agli amministratori della città è l’architetto Marcello Crinò.

“A causa dell’emergenza Coronavirus il Centro Comunale di Raccolta di Barcellona Pozzo di Gotto è stato chiuso. Le isole ecologiche non garantiscono ormai da tempo una vera raccolta differenziata dei rifiuti. Vista questa situazione, come intende procedere l’Amministrazione Comunale per garantire a tutti i cittadini virtuosi il loro diritto di smaltire in maniera differenziata i rifiuti, per non appesantire i dati sul conferimento in discariche?

Tuttora in città tantissimi cittadini, contrariamente ai menefreghisti e ai riottosi, continuano a separare i rifiuti, come previsto dalla legge, per non gravare sulle discariche dell’indifferenziato. Sicuramente dobbiamo aspettarci un aumento della tassa sui rifiuti per un aumento delle spese in discarica, visto che tutto quanto raccolto dalla isole ecologiche è un materiale indifferenziato.

In questo momento difficile per il lavoro e l’economia, sarebbe opportuno incentivare la raccolta differenziata, che, non è il caso di ripeterlo (o forse si), evita il continuo depauperamento delle materie prime. Evito di ripetere tutti i vantaggi della raccolta differenziata, conosciuti dai più e sconosciuti solo ad una parte dei cittadini.

Vista la situazione sarebbe opportuno collocare nuovamente i cassonetti colorati per la raccolta differenziata. Credo che funzioneranno meglio delle isole ecologiche, e si eviterà il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade”.