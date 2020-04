L’incubo di un’infermiera di Barcellona, per tre giorni con la paura di essere positiva al Covid-19

L’emergenza Coronavirus, che tutti insieme stiamo vivendo da oltre un mese e mezzo, ha cambiato la vita di un’intera comunità. La paura per il contagio si mischia allo stesso tempo con la voglia di allontanare questa ipotesi, trovando ogni giorno qualcuno da attaccare pubblicamente, come è accaduto ieri con la categoria dei giornalisti che raccontano la cronaca. E’ probabilmente un modo sbagliato di scaricare la tensione che ognuno di noi sta accumulando in queste settimane.

La paura, quella vera, di aver contratto il Covid-19 l’ha invece sentita un’infermiera dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, che ogni giorno vive a contatto con i malati, soprattutto anziani, di cui si prende cura ed accudisce con la passione per il suo mestiere. A raccontarci la sua storia, quella di una donna che ha temuto per tre giorni di essere stata contagiata dal Coronavirus, è Silvia Di Girolamo, infermiera professionale attualmente in servizio nel reparto Covid di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Sono sempre stata innamorata della mia professione – racconta – e a dire il vero, sono il classico tipo di persona deciso fin dagli albori della sua esistenza. Ho sempre sognato di fare la crocerossina ed aiutare chi è in difficoltà. La mia attenzione oggi si sposta su qualcosa di essenziale per me, qualcosa che vale la mia stessa vita, i miei sogni e i miei confini: i miei figli. Come potrei mai abbandonare chi, in questo momento, ha bisogno più di tutti della mia presenza, del mio calore, delle mie carezze rasserenanti, dei miei consigli preziosi ai loro occhi?

Nei miei momenti di profonda immaginazione e malinconia, non avrei mai pensato di toccare con mano una realtà talmente triste, tale da impressionare anche una persona cruda come me. Fino a qualche mese fa sembrava unicamente un fatto di cronaca come tutti gli altri… un articolo, un’ennesima esagerazione dei media. Fino a quando invece mi è sembrato di toccare con mano un cupo incubo senza fine: vedo adesso ogni giorno tanta gente combattere in quel letto di morte, senza nessun caro vicino. Sembra che qualcuno si diverta a tirare a sorte una moneta con due facce, vita o morte… per poi barare sempre… con la stessa sorte per tutti. Incredula, assisto, decesso dopo decesso, a questa tragedia col viso pieno di sudore e con le lacrime sotto la corazza protettiva.

E di nuovo la mia mente ed il mio cuore volano verso la mia famiglia e le gambe tremano dal terrore. Osservo i loro occhi pieni di domande, incapaci di rassegnarsi, spaventati perchè la loro mamma, il loro scudo, possa essere portata via… Da ragazzina volevo fare la crocerossina per indole propensa ad aiutare gli altri. Oggi la mia missione è più importate: oggi sono uno scudo per chi amo, non possono portarmi via da loro“.

In questo contesto così difficile, Silvia Di Girolamo per tre giorni ha pensato di essere finita in un incubo che rischiava di far crollate tutti i suoi sogni, allontanandola dagli affetti più cari. “Una sera di qualche giorno fa all’ora di cena mi giunse una chiamata: “Cara, non avrei mai voluto darti questa notizia, ma purtroppo, il tampone risulta dubbio. Devi assolutamente isolarti dalle persone che ami, li devi proteggere dall’invisibile”.

In quel preciso momento, iniziai a riavvolgere la pellicola della mia vita, la mente fu trapassata da ogni passo percorso in corsia, dove mi sono sempre sentita una guerriera ma, allo stesso tempo, un piccolo bersaglio.

Questo perché noi infermieri siamo i sussurri silenziosi che dietro le quinte combattono con la morte delle persone… spesso gli allori, onori e riconoscenze vanno a chi è un gradino più in alto. Ma volete sapere realmente chi parla con i pazienti? Chi li incoraggia prima di ogni operazione? Chi li medica dopo? Chi culla i loro lamenti? Noi… e sempre noi.

E dopo quel tragico momento la mia mente si silenziò… strinsi i pugni, cercando di trattenere le lacrime. Iniziarono le mille domande da porre al destino, non in termini “perché io?”. Ma in termini “perché anch’io?”, soprattutto, dopo settimane di terrore, super precauzioni, insonnia… ero arrivata al capolinea? Trascorsi 3 giorni e 3 notti chiusa in una stanza, dove i pensieri facevano il medesimo circuito in pista a bordo di una Formula 1.

Ripensai ai volti dei miei figli e a quello di mia mamma, increduli ma allo stesso tempo fiduciosi nel buon Dio, il quale avrebbe fatto cose grandi, ancora una volta. Pensai alle decine di chiamate dei miei colleghi, preoccupati sia per me che, allo stesso tempo, per la loro sorte… Come in ogni storia, non si riesce mai a descrivere uno stato d’animo inquieto o il terrore che attanaglia ogni cellula del corpo o la gola stremata da quei pianti spenti, stretti in una morsa di abbandono. Quando finiscono le lacrime, tutto diventa buio e fa eco solo la preghiera. Non auguro a nessuno quest’incubo.

Dopo 3 giorni, il miracolo! Mi fecero ripetere il test e fortunatamente mi comunicarono l’esito negativo! E così, gioia e tremore invasero il mio essere e la mia casa!!

Adesso ho un’unica speranza: quella di poter presto alzare la bandiera della libertà e della pace interiore… arriverà quel giorno!

Non molliamo mai perché in fondo al tunnel c’è sempre una splendida luce, risorgeremo!