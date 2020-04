La Lega Sicilia contro Feltri: “Dimentica i medici del Sud che sono in trincea al Nord”

I deputati regionali della Lega Sicilia, attraverso il capogruppo all’Ars Antonio Catalfamo, stigmatizzano le dichiarazioni di direttore di Libero Vittorio Feltri contro i meridionali definiti inferiori durante una trasmissione televisiva di Rete4.

“Non crediamo sia bastato il chiarimento del Direttore Vittorio Feltri che ha dichiarato come l’inferiorità del Sud a cui si riferiva era di tipo economica. Sappia il direttore Feltri che di certo ai meridionali non piace avere il pil più basso d’Europa o aver avuto per decenni promesse di miracoli politici mai avviati. E’ fuori luogo argomentare in una maniera così spicciola la provocazione del governatore della Regione Campania. Si resta stupiti del fatto che un uomo e un professionista della sua esperienza non sia nuovo a questo tipo di dichiarazioni che mal nascondono un atteggiamento razzista nei confronti del Sud. Una terra per troppo tempo abbandonata dallo Stato alla criminalità e al divario industriale. Al Direttore di Libero rispondiamo: meglio inferiori economicamente che moralmente. Ai giudizi e ai pregiudizi sulla nostra gente, prima di tutto italiana, tutti i meridionali rispondono con le centinaia di medici e infermieri, volontari, studenti, tutti provenienti dal Sud, che in queste ore, proprio in Lombardia, stanno dando il meglio di sè per salvare la vita a chi è stato colpito dal coronavirus.”