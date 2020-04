In Sicilia crescono i tamponi e diminuiscono i contagi: 48 positivi su 3.639 esiti

Il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 22 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, registra un rapporto sempre più confortante tra tamponi esitati e casi positivi riscontrati. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 48 positivi su 3.639 tamponi. Resta da chiarire a quando risalgono i test effettuati, considerato che negli ultimi giorni sono state completate le procedure per le verifiche effettuata all’inizio di aprile.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 58.732, di questi sono risultati positivi 2.883, con una percentuale del 4,91 per cento. Attualmente sono ancora contagiate 2.287 persone (+28), 388 sono guarite (+18) e 208 decedute (+2).

Degli attuali 2.287 positivi, 535 pazienti (-16) sono ricoverati – di cui 35 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.752 (+44) sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile.

A Messina si registra un calo degli attuali contagiati, con 408 a fronte dei 412 di ieri, con un -4 frutto di due soli casi positivi, cinque dimissioni e purtroppo una vittima, un anziano, il 24° ospite della casa di riposo Come d’incanto.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: #Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); #Caltanissetta, 115 (15, 16, 10); #Catania, 695 (99, 118, 73); #Enna, 316 (165, 37, 25); #Messina, 408 (120, 64, 43); #Palermo, 354 (70, 46, 27); #Ragusa, 60 (4, 6, 6); #Siracusa, 98 (57, 81, 18); #Trapani, 112 (5, 18, 5).