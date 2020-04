Concorso online di poesia in strofe organizzato dall’ass. Tanti Amici

L’ass. Tanti Amici ha organizzato un concorso online in strofe, composta da una quartina e un’ottava che contengano sei parole obbligatorie.

La presenza delle parole Mascherina, Epidemia, Quarantena, Abbraccio, Bacio, Fuori consentirà di partecipare all’iniziativa e il punteggio sarà calcolato in modo artistico, come chiarisce l’ideatore del concorso, l’attore e regista Giuseppe Pollinica.

“Come sapete bene, ci piace vivere l’arte in ogni sua forma e prendere sul serio la voglia di giocare con l’arte. Questa volta vogliamo usare la poesia per la nostra piccola sfida settimanale e se volete potete unirvi a noi. Il punteggio sarà calcolato in maniera artistica, in base al numero di emoticon e di condivisioni raccolte della poesia. In palio ci sarà una pizza omaggio per la serata conviviale che organizzeremo alla fine della quarantena”.

Il Regolamento prevede la seguente ripartizione: 😡= +1 👍🏼= -1 Commento= +1 ❤️= -1 😮= -1 😓= +1 Condivisione= +2

Inizio della consegna è fissato per mercoledì alle 18 con la pubblicazione sul gruppo come testo e in video alla pagina https://www.facebook.com/tantiamicigroup/. La votazione si chiuderà mercoledì 29 alle 18.