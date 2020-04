Catalfamo: “Tamponi in tempi rapidi per i sanitari del Covid di Barcellona”

L’On. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per la Lega, ha sollecitato una migliore gestione dei tamponi per i sanitari in prima linea all’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, uno dei centri Covid per la provincia di Messina.

“Quello che è successo nelle ultime 48 ore presso l’Ospedale di Barcellona merita sicuramente un approfondimento. E’ fondamentale ascoltare le istanze del personale in modo che, prevenendo ogni tipo di allarmismo, il covid-hospital di Barcellona, così sovra-esposto per numero di pazienti, possa lavorare nel pieno delle sue funzioni. Si deve garantire la sicurezza dei protocolli sanitari a tutto il personale coinvolto. Chiederemo in ogni caso, nell’interesse del personale medico, che siano garantiti controlli e tamponi a tutti, oltre alla fornitura indispensabile di guanti, visiere e mascherine. In tal senso mi preme infine ringraziare la collettività: i barcellonesi sono stati meritori per comportamento e senso civico”.