Lidi balneari: via ai lavori, ma i titolari chiedono regole certe

Il governo Musumeci ha dato il via libera ai lavori per l’allestimento dei lidi balneari in tutta la Sicilia. I proprietari delle concessioni si stanno organizzando, ma mancano ancora regole certe sul distanziamento e sul modo in cui si potranno frequentare le spiagge.

L’apertura della stagione balneare potrebbe essere rinviata a luglio, ma al momento restano tanti dubbi per i gestori, che devono fare i conti con il rapporto costo-beneficio per l’apertura delle strutture. Abbiamo chiesto un parere al titolare del lido Baiadera di Oliveri, Francesco Scardino: “Ci stiamo organizzando per allestire gli spazi, come se fosse una stagione balneare normale. L’ipotesi di un’apertura con spazi ridotti o regole troppo restrittive per la nostra realtà appare difficilmente percorribile. Il distanziamento sociale in una spiaggia stretta e molto frequentata come Oliveri è molto complicato da attuare. Se si riuscisse a partire anche a luglio, con un mese di ritardo, ci dovrà essere la possibilità di lavorare a pieno regime, senza organizzare eventi che possano richiamare troppe persone, ma mantenendo lo stesso numero di ombrelloni del passato. In caso contrario non avrebbe senso neanche l’apertura, perchè sotto il profilo economico, non si riuscirà a rientrare neanche dalle spese di gestione del lido. Lo Stato o la Regione in questo caso dovrebbero pensare a forme di sostegno per l’intero comparto del turismo. I titolari dei lidi lavorano tre mesi all’anno per garantire il sostegno economico alle loro famiglie. Senza questa possibilità si dovrebbero trovare forme di aiuto per evitare il tracollo di tante imprese”.

I gestori dei lidi balneari ed in generale gli operatori del settore turistico siciliano si sono confrontati in video conferenza alcuni giorni fa, esprimendo la loro preoccupazione per le troppe incertezze con cui dover programmare la stagione: “Ci sono diverse esigenze – conferma Scardino – e chiaramente ogni realtà ha le sue necessità. Molti sindaci di centri a forte vocazione turistica come Taormina hanno lanciato il grido d’allarme alla Regione, perchè davvero si rischia una crisi difficile da affrontare senza regole certe. In questo momento non possiamo far altro che organizzare le nostre attività, senza pensare alle ipotesi più negative. Soluzioni come quella della realizzazione di pareti in plexiglass e di contingentamento delle presenze sulle spiagge sono inverosimili per le realtà della costa tirrenica. La nota positiva è che la stagione non è più bloccata, come annunciato ad inizio aprile, ed è questo un segnale importante. Aspettiamo che le autorità sanitarie facciano chiarezza sull’opportunità di frequentare le spiagge e che le istituzioni nazionali e regionale definiscano le regole per non far crollare un settore portante per l’economia della Sicilia come il turismo”.