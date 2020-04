La terapia intensiva sarà presto riattivata

Il direttore generale Paolo La Paglia ha confermato la carenza di medici anestesisti presso il reparto di terapia intensiva del Covid Hospital di Barcellona. Allo stesso tempo ha assicurato in tempi stretti la sostituzione dei medici in malattia, scorrendo una graduatoria interna all’ASP Messina ancora valida: “In questo modo eviteremo ogni possibile interruzione di pubblico servizio”.

Sulle difficoltà riscontrate nel copertura dei servizi nell’ultimo fine settimana, che hanno portato alla sospensione dei ricoveri, registriamo la precisazione del sindaco di Fondachelli Fantina, Marco Pettinato, medico anestesista presso la struttura barcellonese. “Ha sempre usufruito di alcuni giorni di permessi per espletamento mandato politico, ma ho continuato a lavorare come si evince dai turni espletati. Ricopro l’incarico di sindaco dal 2013 e in queste settimane d’emergenza ho dichiarato alla responsabile del servizio di essere disponibile a fare turni, nel caso ci fossero state particolari necessità. Ho limitato al massimo le richieste di congedo, garantendo ad esempio il turno di Pasqua e coprendo tutti gli altri turni assegnatigli. Concludo dicendo che la mia situazione era da tempo nota all’azienda fin dalla mia assunzione. Mi auguro che la pianta organica sia adesso implementata, tenendo conto come cosi già doveva essere della mia posizione”.