Infermieri in protesta al Cutroni Zodda, chiedono la sanificazione della struttura

Gli infermieri del Covid Hospital di Barcellona chiedono una sanificazione della struttura, prima di riprendere l’attività all’interno dei reparti. Lo hanno fatto in modo plateale, chiamando anche una volante della Polizia di Stato, per denunciare la situazione. Senza una bonifica dei reparti, dopo la positività di alcuni infermieri, gli operatori avrebbero chiesto la chiusura del presidio e maggiori garanzie per lavorare in sicurezza che vanno dalla disponibilità di reagenti a quella dei presidi utili a tutelare la salute. Nel corso della mattinata, ci sarebbe stato anche un problema legato alla carenza di tamponi e non tutti sarebbe stati sottoposti alla verifica.

La Polizia ha raccolto le loro dichiarazioni, in un clima di grande preoccupazione davanti ad una protesta comunque civile da parte dei sanitari.