Covid Hospital di Barcellona, sospesa la terapia intensiva per mancanza di anestesisti

Nel giorno in cui arriva la notizia della positività di un gruppo di infermieri del Covid Hospital di Barcellona, si apprende anche della sospensione dell’unità operativa di terapia intensiva a Cutroni Zodda.

La decisione è legata alla carenza di anestesisti, dopo che cinque medici hanno dovuto lasciare il servizio (uno per incarico politico e quattro per malattia) senza poter procedere alla loro sostituzione. A questo problema organizzativo si è aggiunto anche un guasto tecnico che richiede un intervento di manutenzione. Sono stati quindi sospesi i ricoveri e mantenuta solo una guardia attiva.

La Uil Flp di Messina, con una nota sottoscritta da segretario provinciale Pippo Calapai e dal responsabile aziendale Paolo Calabrò, ha espresso la sua forte preoccupazione per quanto si è verificato in Terapia Intensiva: “L’unico anestesista rianimatore in servizio nei giorni 18 e 19 aprile – dichiarano – ha dovuto prolungare il suo turno di servizio pomeridiano per tutta la notte fino al mattino successivo per mancanza del cambio a causa del ridotto numero dei medici. Dopo ben 18 ore di servizio continuato l’operatore sanitario, non avendo ancora ricevuto il cambio, è stato costretto a ricorrere alle cure del locale Pronto Soccorso per un malore. Quanto si è verificato pone seri interrogativi sulla gestione di un ospedale, identificato come covid 19, ma sul quale molto probabilmente bisognerà fare delle ragionevoli riflessioni in considerazione delle forti criticità, che stanno emergendo giorno dopo giorno, sotto il profilo dell’organico, delle strutture e della organizzazione. A giorni la UIL FpL comunicherà le proprie valutazioni sulla gestione organizzativa dell’Ospedale identificato come COVID 19 , che in atto presenta delle gravi criticità”.