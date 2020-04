A Messina una vittima da Covid-19, un nuovo contagio a Barcellona

Sale a 42 il bilancio delle vittime in provincia di Messina. L’ultima in ordine tempo è una donna di 63 anni, ricoverata al Policlinico, ex paziente dell’Irccs Neurolesi e già affetta da altre patologie.

Sette sono le nuove guarigioni di pazienti con un totale che sale a 59 in tutta la provincia. Il totale dei contagi è salito a 412, con un nuovo contagio a Barcellona in isolamento domiciliare, così come riferito dall’assessore Nino Munafò nella sua diretta quotidiana.

Nel quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato ad oggi (martedì 21 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, registra 76 casi in più su 3.720 tamponi esitati. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 55.093 e di questi sono risultati positivi 2.835. Attualmente sono ancora contagiate 2.259 persone (+49), 370 sono guarite (+24) e 206 decedute (+3).

Degli attuali 2.259 positivi, 551 pazienti (-14) sono ricoverati – di cui 37 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.708 (+63) sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: #Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); #Caltanissetta, 113 (16, 15, 10); #Catania, 664 (99, 114, 73); #Enna, 319 (172, 33, 25); #Messina, 412 (123, 59, 42); #Palermo, 349 (70, 46, 27); #Ragusa, 58 (4, 6, 6); #Siracusa, 103 (60, 77, 17); #Trapani, 112 (7, 18, 5).