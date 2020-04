Rinviata la stabilizzazione degli ASU di Barcellona, servono i bilanci aggiornati

Dovranno attendere ancora i 46 lavoratori ASU di Palazzo Longano, per ottenere la tanto agognata stabilizzazione. La richiesta del Comune di Barcellona inviata a gennaio alla Cosfel, la commissione ministeriale chiamata a dare il via libera alla procedura per i Comuni in fase di riequilibrio, non ha sortito l’esito sperato. L’obiettivo era quello di poter procedere, tenendo conto dei documenti contabili (bilanci ed allegati) approvati alla fine del 2019, così da arrivare la stabilizzazione prima della scadenza dei termini di approvazione dei nuovi bilanci. La commissione non ha quindi bocciato l’istanza, ma di fatto ha imposto un rinvio che nessuno si auspicava. Sono stati infatti richiesti gli aggiornamenti ai nuovi dati contabili, che si riferiscono al bilancio consuntivo 2019 ed alla previsione di bilancio per il triennio 2020-2022. La situazione di emergenza Coronavirus ha rallentato l’attività di predisposizione dei due documenti, che dovranno passare prima al vaglio della Giunta e poi a quello del Consiglio comunale, con tempi che rischiano di dilatarsi, come spesso accaduto in questi anni, fino all’inizio del prossimo autunno. Il rinvio delle elezioni amministrative ad ottobre/novembre darà all’attuale amministrazione l’onere di definire anche questa procedura, per non lasciare indietro il gruppo di 46 lavoratori che dovranno essere stabilizzati entro il 2021, dopo la proroga del contratti a tempo determinato prevista della Regione. “Siamo a lavoro, d’intesa con gli uffici competenti – afferma il vice sindaco Filippo Sottile, con delega al bilancio ed al personale – per approvare il bilancio di previsione triennale entro la fine di aprile, ricordando che la scadenza è fissata per il 31 luglio 2020. Allo stesso modo cercheremo di accelerare anche i tempi di definizione del consuntivo. Siamo comunque amareggiati per la decisione della Cosfel, che poteva tenere conto dei documenti contabili attualmente in vigore, considerato che i termini di approvazione del bilancio per il 2020 sono stati spostati al secondo semestre dell’anno”.

I sindacati da parte loro sono già in agitazione. L’UGL sta richiedendo un incontro con l’Amministrazione Comunale e la CSA ha sollecitato la stessa a definire al più presto gli strumenti contabili richiesti così da completare il procedimento.

in copertina foto di repertorio di una della tante manifestazione di protesta dei lavoratori Asu