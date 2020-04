Messina, ai domiciliari un 32enne per condotta violenta verso la compagna

E’ stato ristretto ai domiciliari un 32enne di Messina, che, nonostante la misure dell’allontanamento da casa imposto lo scorso 2 aprile, ha continuato a tormentare la campagna.

L’uomo era stato raggiunto due settimane fa dalla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare a seguito della condotta violenta tenuta nei confronti della donna con cui viveva. L’atteggiamento ostile del trentaduenne messinese non è cambiato. Ha infatti più volte violato le prescrizioni imposte dal precedente provvedimento, recandosi in più occasioni presso l’abitazione della compagna, non solo senza giustificato motivo, ma assumendo altresì un atteggiamento sempre più aggressivo.

Il G.l.P. del Tribunale di Messina ha così accolto la richiesta della Procura ed emesso nei suoi confronti un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, disponendo gli arresti domiciliari presso un’altra abitazione.

Il provvedimento è stato eseguito dai poliziotti delle Volanti.