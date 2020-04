Il segretario generale Torre sulla vicenda ASU: “La procedura è quella corretta”

La stabilizzazione dei lavoratori ASU del comune di Barcellona Pozzo di Gotto è al centro di un nota esplicativa del segretario generale Giuseppe Torre.

Nella sua lunga disamina il funzionario di Palazzo Longano risponde alle critiche legata alla procedura scelta per avviare questo percorso e alle polemiche sulla presunta bocciatura dell’istanza. Come conferma anche a 24live dai responsabili dell’ufficio personale non si è trattato di una bocciatura della richiesta, ma di un necessario aggiornamento dei documenti contabili, per accertare l’attuale situazione economica dell’ente. Il segretario ha poi invitato i sindacati a fare fronte comune ed a sottoscrivere apposito ordine del giorno per impegnare l’ARS ad attuare l’assunzione in deroga degli ASU per l’annualità corrente, attualmente non prevista, che potrebbe dare spazio, in Sicilia, alla soluzione di tantissimi problemi occupazionali irrisolti o ancora sospesi.