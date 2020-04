Trasporto tir sullo Stretto, Falcone: “Una nave in più per eliminare i disagi”

L’ordinanza del presidente Musumeci di ieri sera ha consentito di potenziare le corse sullo Stretto di Messina. Disagi si sono però registrato nela trasporto dei tir dallo scalo di Tremestieri, con lunghe file per i mezzi pesanti diretti a Villa San Giovanni.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone oggi ha incontrato i vertici di Caronte & Tourist e Bluferries, per definire la modalità operative con cui sarà inserita una nuova corsa nei collegamenti commerciali via gomma fra la Sicilia e il resto del Paese. “Stamane, dopo aver sentito i vertici di Caronte & Tourist e Bluferries, abbiamo concordato il potenziamento dei collegamenti al servizio dei mezzi pesanti fra la Sicilia e la Calabria. Per evitare i disagi registrati nella giornata di ieri al porto di Tremestieri, quando camion e tir hanno atteso anche cinque ore data l’assenza di adeguato naviglio, il Governo Musumeci ha ottenuto che, dalla prossima settimana, sarà operativa una nave Bluferries aggiuntiva che compirà quattro nuovi viaggi sullo Stretto di Messina. Nel rispetto delle norme di sicurezza sui traffici, garantiamo così la capienza necessaria per un trasporto via mare efficiente e senza strozzature”.