Cinque minuti con l’Arte, Andrea Italiano racconta Giuseppe Sciuti

il busto di Giuseppe Sciuti

L’arte raccontata in cinque minuti dall’esperto barcellonese Andrea Italiano. Prende il via una nuova rubrica proposta da 24live, con il contributo del critico d’arte che racconterà la storia e le opere di alcuni artisti siciliani.

Il primo appuntamento è dedicato al pittore Giuseppe Sciuti, nato il 26 febbraio 1834 a Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Il suo talento raggiunse il culmine nella seconda metà dell’Ottocento, quando fu apprezzato non solo nella sua Catania, ma anche in Italia ed in Europa, come confermano i viaggi a Napoli, Sassari, Lugano e Londra.