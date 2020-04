La Parrocchia di Portosalvo dona le mascherine ai medici di base e pediatri

La Parrocchia di Portosalvo ha donato 120 mascherine realizzate da alcuni fedeli con la stoffa acquistata grazie alle offerte dei parrocchiani. Attraverso il Comune i presidi sono stati destinati ai medici di medicina generale e ai pediatri.

Le mascherine sono state materialmente consegnate dal parroco Padre Vincenzo Otera all’Ass. Nino Munafò e, tramite l’Anpas-Club Radio CB, già in parte distribuite a quei medici le cui richieste non era stato possibile soddisfare in precedenza. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che ancora non ne avessero ricevute possono farne richiesta con una semplice telefonata al numero telefonico dell’Anpas-Club Radio CB 3929432457, che provvederà alla consegna fino ad esaurimento delle scorte.