Dal 20 aprile riaprono gli uffici postali di Calderà e Furnari

Prosegue il piano di riaperture degli uffici postali in provincia di Messina. A partire dalla prossima settimana tornano operative 12 sedi della provincia di Messina, il cui orario di apertura al pubblico era stato stato temporaneamente rimodulato in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale. I comuni interessati dalle prossime riaperture, a partire da lunedì 20 e martedì 21 aprile, sono Messina, Saponara, Taormina, Barcellona Pozzo di Gotto, Furnari, Pace del Mela e Lipari. Previsto inoltre, a partire dalla prossima settimana, il potenziamento dei giorni di apertura per ulteriori 27 uffici postali della provincia.

Ecco l’elenco degli uffici riaperti al pubblico