Il personale chiede lo sdoppiamento del Cutroni Zodda: “Sia un Covid ma anche ospedale di base”

Tutto il personale sanitario del Presidio Ospedaliero “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto chiede di rivedere il piano di conversione del nosocomio in Covid Hospital.

Lo ha fatto inviato una pec alle autorità regionali e sanitarie di competenza, mettendo in evidenza le possibili criticità che si verranno a creare, fra qualche mese. “La decisione momentanea di attivare il Covid Hospital, decretata dall’emergenza Coronavirus, deve tenere conto che ha a tutt’oggi, nel nostro territorio, l’andamento del contagio è caratterizzato da un “lunghissimo pianoro”, anziché un “elevato picco” di diffusione. L’evoluzione della pandemia COVID-19 ha messo ormai in evidenza la necessità di non avere grandi Centri Covid Ospedalieri, ma dei reparti dedicati a tale patologia infettivologica forse, in più presidi ospedalieri, ma più omogeneamente distribuiti sul territorio. La completa trasformazione del Presidio di Barcellona in Covid-Hospital, o addirittura in Riabilitazione Polmonare Post-Covid, secondo le informazioni assunte dai sanitari, priverebbe di fatto un territorio di circa 80.000 utenti (Distretto Socio Sanitario D28) di una struttura ospedaliera per acuti (Ospedale di Base) e di tutte quelle specialità sanitarie che rappresentano circa il 95% delle patologie urgenti che, attualmente, sono in netto calo quale diretta conseguenza delle restrizioni sociali”.

“Così in questi giorni si è avuto una quasi totale scomparsa delle patologie cardiovascolari, neurologiche, traumatiche, chirurgiche e medico-internistiche no-covid, che certamente si ripresenteranno fra qualche giorno non appena saranno riaperte le maglie delle attuali restrizioni sociali. Ed è a questo punto che il sistema ospedaliero territoriale non sarà più in grado di fornire la dovuta assistenza sanitaria e certamente determinerà una nuova emergenza sanitaria, anche se non più grave dell’attuale emergenza, ma certamente non meno. I firmatari ravvedono quindi la possibilità che si possa provvedere, in tempi rapidi, a sdoppiare l’attuale struttura covid in una struttura ospedaliera di base con allegato un eventuale “padiglione covid”. Quanto ipotizzato è facilmente realizzabile grazie proprio alla conformazione strutturale del presidio in cui è possibile sdoppiare due strutture: una cosiddetta “zona rossa” dedicata ai pazienti covid con oltre 30 posti letto, ed una “zona verde”, dedicata ai pazienti no-covid in cui si possa dare assistenza a tutte le altre patologie con una dotazione possibile fino ad 80 posti letto. Gli attuali requisiti strutturali del presidio garantiscono l’assenza di qualsiasi promiscuità fra le due destinazioni covid e non-covid. La nuova struttura si avvarrà altresì di tutte le nuove tecnologie e/o modifiche logistiche che in questo mese sono state fatte, e/o sono in corso di realizzazione, per l’emergenza covid, quali ad esempio i posti di terapia intensiva e/o sub-intensiva. I trenta posti covid – malattie infettive, sembrano più che sufficienti per il territorio della costa tirrenica, se agli stessi si aggiungono gli altri posti covid in corso di realizzazione nella struttura in area nebroidea (Ospedale di sant’Agata di Militello) evitando così disagi a tutti i cittadini della costa tirrenica, ed in particolare dei Distretti Socio Sanitari D28 e D27 che presenteranno patologie covid e non covid”.

“Gli scriventi firmatari, in qualità di tecnici in materia, o meglio operatori sul campo – conclude la nota – vogliono quindi “avvisare” le autorità destinatari del presente documento del reale rischio di doversi trovare, in modo del tutto impreparati, ad affrontare fra qualche giorno una nuova emergenza sanitaria data proprio dal termine della quarantena anche per le patologie no-covid, che certamente rappresentano oltre il 90% di tutte le patologie urgenti. Convinti che si tratti di una soluzione necessaria per prevenire il riaccadere degli errori in materia sanitaria, sollecitano i Sindaci dei comuni afferenti ai Distretti Sanitari di Barcellona P.G. e Milazzo sulla necessità di procedere in tempi più brevi possibili alla realizzazione del suddetto sdoppiamento della struttura sanitaria, e chiedono un rapido riscontro con consequenziale intervento delle varie autorità politico-sanitarie a cui il presente documento viene inviato”.