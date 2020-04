Sale il bilancio dei decessi per Coronavirus in provincia di Messina. La 38esima vittima si è registrata all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona, è deceduto un uomo di 45 anni, originario di Novara di Sicilia, che soffriva per altre gravissime patologie.

Nei dati di giornata, si sono registrate le guarigioni di due donne di 70 e 49 anni ricoverate all’ospedale “Papardo” di Messina.

In totale, i contagi salgono a 370 (da 366), in linea il dato sui ricoveri (ieri 132, oggi 133).