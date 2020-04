Tampone negativo dopo 12 giorni d’attesa per un uomo di Santa Lucia di Messina

Qualche giorno fa avevamo raccontato la storia di un uomo di Santa Lucia del Mela, rientrato dal Nord Italia il 5 marzo ed in attesa di tampone dal 30 marzo. L’esito è finalmente arrivato con data 11 aprile, ma recapitato ieri, ed è fortunatamente negativo. Nessun rischio, quindi, di contagio per sé e per i suoi familiari, soprattutto per il figlio con sindrome autistica, che stava soffrendo la reclusione domiciliare.

Per l’uomo resta l’amarezza di una lunga attesa che è anche quelli di molti altri casi, che aspettano da giorni l’esito del test. Dopo l’articolo pubblicato sabato scorso, sono state numerose le segnalazioni di ritardo nel conoscere il risultato del tampone per coloro che hanno superato la fase dell’isolamento volontario, dopo il rientro da zone a rischio contagio.