Oliveri, l’ass. Scardino: “Sulle spiagge non ci sarà nessun recinto di plexiglass”

L’assessore al turismo di Oliveri, Francesco Scardino, smentisce le voci sulla realizzazione di recinti plexiglass sulle spiagge del Comune balneare.

“Tali strutture – chiarisce anche da operatore del settore – sono impossibili da installare sulla spiaggia, per una lunga serie di ragioni normative, sanitarie, ambientali e pratiche. Le foto che girano da un paio di giorni stanno provocando gravi danni d’immagine alle imprese balneari già in ginocchio a causa dell’emergenza Coronavirus. Nessun stabilimento balneare monterà quei pannelli. Innanzitutto ci sono delle ragioni pratiche e oggettive che impediscono materialmente l’installazione di strutture del genere in spiaggia. Alla prima mareggiata o folata di vento forte e improvviso, i pannelli verrebbero spazzati per centinaia di metri, diventando un grave pericolo per i bagnanti. Durante le giornate di caldo, l’atmosfera all’interno di tali recinti di plastica si farebbe irrespirabile e renderebbe impossibile restare per più di pochi minuti stesi sul lettino, persino per un amante delle saune estreme”.

“La vacanza al mare – sottolinea Scardino – è da sempre sinonimo di relax, spensieratezza e salute, mentre l’installazione di questi pannelli trasparenti tra gli ombrelloni renderebbe la spiaggia un ambiente coercitivo, insalubre e soffocante. Solo chi non conosce le dinamiche turistiche, può spacciare serragli in plexiglas come una soluzione protettiva, pensando di confinare d’estate famiglie e bambini dentro un recinto di materiale plastico. Cercheremo di trovare soluzioni e linee guida precise e reali. La stagione è alle porte e bisogna correre per farsi trovare pronti ai nastri di partenza.

Siamo tutti appesi al filo della speranza ed aspettiamo con ansia tutti il fischio d’inizio”.