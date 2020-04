Il Rotary Sicilia dona 2 mila mascherine chirurgiche al Covid di Barcellona

Il Rotary di Sicilia e Malta ha donato 50.000 mascherine chirurgiche e oltre 4.000 mascherine FFP2 a diversi ospedali, strutture sanitarie pubbliche e private, forze dell’ordine, case famiglia e di ospitalità. Per il Covid Hospital di Barcellona sono state destinate 2 mila mascherine, che si aggiungono al ventilatore polmonare ed alle mascherine FFP2, acquistate con le donazione del Rotary di Barcellona.

“Il Rotary – afferma il Governatore distrettuale Valerio Cimino – ha messo in campo in questa situazione emergenziale le professionalità e le energie dei propri soci: ha istituito un call center di supporto medico, donato dispositivi di protezione ai sanitari, apparecchiature (tra cui ventilatori polmonari, monitor multi parametrici, ed altro) agli ospedali impegnati nell’emergenza. Parallelamente si è impegnato a sostegno delle persone in difficoltà attraverso la donazione di generi alimentari e buoni spesa. Ad oggi l’impegno economico dei rotariani per l’emergenza sfiora i 200 mila euro messi a disposizione attraverso la condivisione di fondi propri e alle donazioni pervenute da privati grazie a un’iniziativa di crowdfunding attivata dal Governatore attraverso la piattaforma GoFundMe”.