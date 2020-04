Il Network Culturale lancia il Museo Urbano virtuale

Il Network delle Associazioni Culturali non si ferma in questo periodo d’emergenza per il Coronavirus. Dopo aver attivato l’iniziativa solidale del “Pane Sospeso”, propone adesso alla propria città in modo virtuale il “Museo Urbano di Barcellona e Pozzo di Gotto”, con la creazione di una pagina Facebook (CLICCA QUI), alla quale si può aderire mettendo un like.

Il progetto di un vero “Museo Urbano di Barcellona e Pozzo di Gotto” era stato proposto alle varie Amministrazioni Comunali del passato e del presente ed avrebbe avuto come sede il Villino Liberty. “Nel prezioso edificio di via Roma – afferma il presidente del Network Bernardo Dell’Aglio – si possono racchiudere tutte le “bellezze” del territorio, al fine di raccontare la storia della nostra città ai barcellonesi di oggi e alle future generazioni. La proposta è finalizzata a trasformare il Villino Liberty in un Museo Urbano e in un “Polo Culturale” centrale della vita della città, coniugando la storia del “liberty” del villino con quella di Barcellona e di Pozzo di Gotto. Il museo dovrebbe ospitare stanze dinamiche e tematiche, per allocare i reperti dei tre musei (purtroppo sono decentrati), mostrare i personaggi che hanno reso grande la nostra città, esporre dei pannelli con le scoperte archeologiche intorno alla vecchia “Longane”, foto dei beni culturali, delle Chiese, del Monastero dei Basiliani e testimonianze della presenza delle più belle tradizioni cittadine, comprese le Vare e i riti della Settimana Santa”.

La stessa proposta, presentata il 20 dicembre 2018 a costo zero dal Network culturale ed accompagnata da un protocollo d’intesa, è stata rigettata dagli attuali amministratori.

Il Museo Urbano virtuale, “creato” attraverso una pagina FB, tende, al momento, anche a sostituire la “demo” dell’iniziativa, già programmata dal 28 aprile al 17 maggio negli spazi del Museo Didattico, messo a disposizione dall’Istituto Foscolo di Piazza Convento. “Quello che abbiamo realizzato – conclude Dell’Aglio – sarà un “tour virtuale” con la partecipazione delle sedici associazioni aderenti al circuito culturale, in cui ognuna di loro gestirà il suo spazio”.

Le associazioni che fanno parte del Network culturale sono Pro Loco Manganaro, Genius Loci, Fidapa, Corda Fratres, Mutamenti Liberi, Ettore Petrolini, Fumettomania, Ars Vivendi, Lega Ambiente del Longano, Confraternita Sant’Eusenzio, Associazione Cannistrà, Associazione N.P. Balotta, Giambra Editori ed i tre Musei cittadini: Epicentro, Cassata e Jalari.