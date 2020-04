A Barcellona nessun nuovo contagio: in provincia 8 positivi ed una vittima in più

Non ci sono nuovi contagi a Barcellona Pozzo di Gotto nelle ultime 24 ore. Lo conferma l’assessore Nino Munafò nella consueta diretta Facebook. Sono invece otto quelli accertati in tutta la provincia di Messina con una vittima in più rispetto a ieri.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: #Agrigento, 128 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); #Caltanissetta, 116 (17, 11, 10); ##Catania, 595 (124, 65, 65); #Enna, 294 (176, 24, 22); Messina, 366 (132, 46, 37); #Palermo, 325 (71, 44, 24); #Ragusa, 59 (6, 4, 5); #Siracusa, 86 (56, 60, 12); #Trapani, 112 (8, 17, 5).