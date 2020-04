L’associazione “I Diritti del Debitore” lancia il comitato “Barcellona aiuta Barcellona”

L’Associazione I Diritti del Debitore, attraverso l’attività di segretariato sociale del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, avvia un primo step di assistenza al cittadino per affrontare la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Nasce infatti il Comitato civico “Barcellona Pozzo di Gotto aiuta Barcellona Pozzo di Gotto” che punta a sostenere e tutelare quanti stanno subendo in maniera incolpevole gli effetti negativi della pandemia dal punto di vista economico.

“Bisogna fin da subito – afferma il presidente dell’associazione Gianluca Sidoti – pensare alla fase di ripresa della vita sociale ed economica del Paese. Lo stop forzato delle attività avrà importanti conseguenze soprattutto sui lavoratori autonomi e sulle piccole imprese, con ripercussioni sulle condizioni delle famiglie. Rimane fondamentale l’ausilio delle strutture specifiche e il ricorso alla normativa esistente al fine di tutelare un diritto fondamentale costituzionalmente garantito quale quello al lavoro e di conseguenza al reddito”.

L’associazione I Diritti del Debitore lancia un appello a professionisti, addetti ai lavori, servizi sociali e associazioni di volontariato per creare uno staff da affiancare alla sua rete già esistente: “Serve uno staff di professionisti del territorio – continua Sidoti – che diano il loro contributo tecnico e solidale verso la nostra città. Assistiamo ogni giorno a una grande gara di solidarietà e d’impegno da parte di tutti nell’affrontare l’emergenza sanitaria e sociale. Quest’attenzione deve essere confermata anche in ottica di ripresa futura. Ci auguriamo che con la creazione del Comitato civico “Barcellona Pozzo di Gotto aiuta Barcellona Pozzo di Gotto”, iniziativa che analogamente sta prendendo corpo in diverse sedi nazionali e regionali del nostro organigramma, si possa sostenere e tutelare quanti stanno subendo in maniera incolpevole gli effetti negativi della pandemia dal punto di vista economico”.

“Abbiamo creato un spazio virtuale sul web – conclude Sidoti – dove “incontrare” tutti coloro che necessitano di un contributo e un sostegno in termini di assistenza legale e finanziaria per utilizzare al meglio gli strumenti normativi che la legge oggi ci fornisce a fronte di situazioni debitorie che opprimono il soggetto passivo fino allo stremo”.

Tutti gli interessati possono contattare l’organizzazione tramite il sito internet www.idirittideldebitore.com, o attraverso le pagine facebook dedicate o all’indirizzo email idirittideldebitore.barcellona@gmail.com o infine inviando un messaggio whatsapp al nr.3760203086.