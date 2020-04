Covid-19 e Pesca: Ugl, stanziati 10 milioni dal governo regionale. Appello all’Ars per rapida approvazione

Stanziati 10 milioni di euro dal governo regionale per il fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura.

“E’ la risposta che attendevamo a conferma della vicinanza del Presidente della Regione Siciliana Musumeci ai pescatori ed alle imprese e cooperative di pesca. Fondamentale è stata l’azione dell’assessore regionale della pesca Bandiera a riprova dell’impegno mai sottratto al settore primario, strategico per l’economia dell’Isola”. – Così Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia, nel commentare la decisione della giunta regionale di rifinanziare l’articolo 39 della legge regionale 9 del 20 giugno 2019 in sede di approvazione del disegno di legge di stabilità.

“Avevamo lanciato il grido d’allarme nei giorni scorsi per la grave crisi in cui è piombato il settore a seguito dello stop alle attività della filiera e del turismo più in generale causato dalle restrizioni nazionali e regionali per contenere la pandemia da Covid 19 e con soddisfazione salutiamo la risposta del Governatore siciliano. Lanciamo l’appello a tutti i parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana per l’approvazione in tempi rapidi della legge di stabilità e la conferma dello stanziamento di 10 milioni per il fondo della pesca. – continua Messina – Attendiamo la convocazione della Commissione Consultiva Regionale della Pesca per un serrato confronto sulle modalità di spesa per sostenere pescatori, imprese e cooperative della pesca e dell’acquacoltura“.