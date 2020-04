Città Aperta e PD: “Mancano interventi efficaci. Serve il coinvolgimento di tutti”

L’opposizione consiliare di Palazzo Longano, questa volta in modo unitario, sottolinea il mancato coinvolgimento di tutti i gruppi consiliari nell’affrontare le emergenze legate al Coronavirus. Il movimento Città Aperta e il Partito Democratico rinnovano la disponibilità ad avviare interventi condivisi con l’Amministrazione. Gli obiettivi sono quelli di aiutare le famiglie in difficoltà e di sostenere la fase di ripartenza dell’economia locale, con due diversi coordinamenti che mettano insieme tutte le forze politiche e sociali della città.

“Il silenzio dell’amministrazione – si legge in una nota – di fronte alle numerose richieste di collaborazione e sollecitazioni dell’opposizione per affrontare questa emergenza ci ha sorpreso. Oggi pretendiamo che la gestione dell’emergenza avvenga in maniera trasparente ed efficace”.

“Sulla scia di quanto già fatto da altri comuni – continua la nota – suggeriamo di istituire due cabine di regia per fronteggiare l’emergenza. La prima, incentrata sull’assistenza ai più bisognosi e ai più colpiti dall’emergenza, dovrebbe allargare gli interlocutori attuali (sindaco o suo delegato, Caritas e protezione civile) con il coinvolgimento di alcuni consiglieri comunali anche delle forze di opposizione e dei rappresentanti delle altre associazioni da tempo impegnate nei banchi alimentari e nel sociale, oltre che della polizia municipale”.

“E’ importante – concludono i gruppi d’opposizione – lavorare anche per la fase di riavvio delle varie attività produttive. A questo fine un secondo tavolo potrebbe essere costituito sempre dal sindaco, dall’assessore allo sviluppo economico, da rappresentanti del consiglio comunale che siano espressione di tutte le forze politiche, di commercianti, artigiani, industrie, strutture ricettive (alberghi e B&B), agricoltura e pesca, ordini professionali.

Lo impone la delicatezza della situazione. Lo impone l’assenza di un assessore al ramo che rende ancor più difficoltosa l’interlocuzione con l’amministrazione comunale”.

Città Aperta e Pd rinnovano l’invito ad istituire un presidio attivo (front office) presso il Comune per aiutare nei casi più problematici a raccogliere e compilare le richieste in forma cartacea di tutti quei soggetti che – non possedendo un indirizzo di posta elettronica – ad oggi non hanno potuto avanzare domanda. “A tal proposito – scrivono i rappresentanti dei due gruppi – si denuncia la mancanza di trasparenza dell’amministrazione circa l’utilizzazione delle somme disponibili in relazione al numero dei beneficiari e alla garanzia del rispetto dei criteri di equità. Al tempo stesso, occorre programmare nuove forme di sostegno per gli anziani e le famiglie con disabili, che si trovano in questo momento completamente da soli. Non si può attendere oltre, solo l’unione delle forze della città potrà aiutarci a superare questo difficile momento”.

Sulle contestazioni di Città Aperta e PD, rispetto alle carenze del sistema di sostegno alle famiglie, affidato ai Servizi sociali del Comune, abbiamo sentito la responsabile Maria Curcio, che nell’articolo che segue ha spiegato come stanno lavorando le assistenti sociali di Palazzo Longano.