Vaccino contro il Coronavirus, a fine aprile i primi test sull’uomo

L’azienda Advent-Irbm di Pomezia, che ha già realizzato il vaccino contro l’ebola, stringe i tempi per un vaccino contro il Coronavirus Covid-19. La società laziale, insieme con lo Jenner Institute della Oxford University, inizierà a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull’uomo.

Ad annunciarlo è sull’edizione online di Repubblica l’amministratore delegato di Irbm, Piero Di Lorenzo. Secondo quanto riferito dall’azienda il vaccino contro il Coronavirus già a settembre potrebbe essere pronto per il personale sanitario e le Forze dell’ordine”.

Dopo una fase di sperimentazione il laboratorio, la Irbm e la Oxford University sono pronti ad avviare i test su 550 volontari. “In virtù dei dati acquisiti nelle ultime settimane – afferma Di Lorenzo alla Repubblica – il primo lotto del vaccino partirà da Pomezia per l’Inghilterra. E’ ormai in fase finale la trattativa per un finanziamento di rilevante entità con un pool di investitori internazionali e vari Governi interessati a velocizzare ulteriormente lo sviluppo e la produzione industriale del vaccino”.

Si tratta di un passo avanti importante per frenare definitivamente la diffusione del Coronavirus. Senza farsi prendere dall’ottimismo, bisogna aspettare l’esito dei test e sperare che il lavoro dei ricercatori a tutti i livelli porti ad un esito positivo. Sono molti i laboratori in tutto il mondo che stanno lavorando per arrivare ad un vaccino. Solo con la prevenzione dei soggetti più a rischio l’emergenza potrà essere superata.