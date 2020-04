Emergenza Covid-19, da domani autostrade gratuite solo per sanitari ed autoambulanze private

Il Cas, consorzio autostrade siciliane, ha disposto il ripristino del pagamento del pedaggio sulle tratte autostradali A/18 (Messina-Catania) e A/20 (Messina-Palermo). Restano gratuite le corse effettuati dal personale sanitario e dai mezzi delle associazioni di volontariato, fino al termine dell’emergenza Coronavirus.

Chi ha diritto all’esenzione ed è possessore di Telepass dovrà inviare un modello di autocertificazione (scaricabile sul sito internet del Cas) alla casella di posta elettronica (agevolazionecovid19@aiscat.it). Nel farlo dovrà inviarlo con l’indicazione della tratta autostradale percorsa per il raggiungimento della struttura ospedaliera e per il ritorno.

Per coloro che non hanno il Telepass è necessario ritirare il biglietto d’ingresso in autostrada e dichiarare all’uscita essere un operatore sanitario impegnato nell’emergenza Covid-19, ritirare il rapporto di mancato pagamento. Occorre conservare i vari tagliandi di transito ed entro 15 giorni inviarli, insieme al modulo di autocertificazione e alla copia del documento di identità inviare alla casella di posta agevolazionecovid19@aiscat.it, In questo modo non riceveranno nessuna richiesta di pagamento.

L’esenzione è valida anche per le ambulanze e automediche

Per le ambulanze e automediche delle associazioni di volontariato impegnate nell’emergenza Covid-19 serve un’autocertificazione da compilare sull’apposita piattaforma web. Per gli altri veicoli delle associazioni di volontariato è necessario inviare un modulo (scaricabile sul portale del Cas) alla casella di posta agevolazionecovid19@aiscat.it.