Bilancio in Sicilia, 42 nuovi positivi su 1213 tamponi: a Messina 3 nuovi contagi e 4 guariti

Il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi (lunedì 13 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, registra 42 nuovi positivi su 1.213 tamponi esitati.



Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 37.311 e di questi sono risultati positivi 2.458. Attualmente sono ancora contagiate 2.050 persone (+20), 237 sono guarite (+14) e 171 decedute (+8).



Degli attuali 2.050 positivi, 605 pazienti (0) sono ricoverati – di cui 51 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.445 (+20) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: #Agrigento, 125 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); #Caltanissetta, 113 (22, 8, 10); ##Catania, 586 (130, 57, 61); #Enna, 290 (179, 16, 21); #Messina, 357 (134, 44, 35); #Palermo, 321 (70, 41, 23); #Ragusa, 58 (6, 4, 5); #Siracusa, 90 (50, 48, 11); #Trapani, 110 (14, 17, 4).

A Messina non ci sarebbe nuovi decessi nelle ultime 24 ore, con tre nuovi contagi e quattro persone dichiarate guarite.