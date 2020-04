L’ass. Angelita Pino augura buona Pasqua alle associazioni culturali ed alle scuole della città del Longano

L’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Angelita Pino, ha inviato gli auguri di Buona Pasqua a tutte le associazioni del territorio ed ai dirigenti scolatici. Lo ha fatto con due distinte lettere in cui ricorda il momento d’emergenza che sta vivendo al comunità barcellonese ed auspicando un pronto ritorno alla normalità.

“Nel drammatico momento che tutto il mondo sta attraversando – si legge in un passaggio della lettera – il mio augurio di una Santa Pasqua Vi giunga quest’anno con ancor più vigore e calore, nella speranza che questo giorno possa portare e rinnovare pace e serenità a Voi e alle vostre famiglie. L’augurio è anche che ritornino presto i tempi belli, in cui ciascuno di torni a gioire dei semplici gesti quotidiani e possa dedicarsi, con l’entusiasmo di sempre, alle consuete attività ed iniziative poste in essere ad esclusivo beneficio e interesse della collettività”.