La piccola Grazia: “La magia della vita che nasce in due anatroccoli… andrà tutto bene”

Il piccolo miracolo della vita che nasce, a dispetto di tutto, anche quando intorno la speranza sembra vacillare, ci regala oggi, giorno di Pasqua, una punta di ottimismo. A farci questo dono è Grazia, una nostra lettrice undicenne, che ci racconta la sua vita al tempo del Coronavirus allietata dalla nascita di due anatroccoli.

Tutti noi, stiamo attraversando un periodo molto difficile a causa del coronavirus che ha cambiato radicalmente le nostre vite sospendendo, già da più di un mese, le nostre libertà. Ma noi, non ci arrendiamo e anche se lontani, uniti stiamo combattendo questo nemico sconosciuto che non vediamo neanche arrivare. Per noi bambini é molto difficile affrontare queste giornate perché sembrano tutte uguali, ci sentiamo anche molto tristi perché non possiamo stare con i nostri coetanei e soprattutto siamo spaventati per le notizie che sentiamo e non sappiamo quello che potrà succedere a noi e ai nostri cari… Io cerco sempre di essere positiva pensando che “Andrà tutto bene!” Così, sin dall’inizio delle restrizioni, avendo un piccolo terreno attorno alla casa ho trascorso il mio tempo immersa nella natura. Mia nonna possiede un pollaio con delle galline e una coppia di anatre, dato che è una persona anziana e ho paura per lei, le ho detto che me ne sarei presa cura io. Ogni giorno, da quando la scuola é chiusa, vado nel pollaio per nutrirli e curarli. Io adoro gli animali e passando del tempo con loro ho pensato di far covare alla gallina le uova dell’anatra per far nascere degli anatroccoli. Tutti i giorni ho sperato che il mio sogno diventasse realtà, così è stato, quattro giorni fa le uova hanno iniziato a schiudersi facendo uscire due bellissimi anatroccoli… la nascita è stata molto interessante perché ho potuto documentare tutti i momenti della schiusa. Adesso gli anatroccoli stanno bene e si sono affezionati a me seguendomi dappertutto. Sono davvero felice perché in questo periodo molto triste la gioia di una nuova nascita mi rende il cuore pieno di speranza. Ho voluto condividere questa esperienza in modo che la mia felicità possa riempire il cuore di quelle persone che si sentono sole e tristi in questo periodo pasquale. Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita: in questo giorno per tutti un po’ speciale, auguro ai miei cari, ai miei amici, ai miei insegnanti e alle persone che ne hanno più bisogno di trasformare tuoi i sogni in una splendida realtà, come lo è stato per me e poter sorridere ai giorni a venire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donare. Buona Pasqua!!!