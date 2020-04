Scarichi nel depuratore di Barcellona, il Comune di Terme Vigliatore deve pagare oltre un milione di euro

Il Comune di Terme Vigliatore trova un’amara sorpresa nell’uovo di Pasqua. Il Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto ha confermato l’esecutività dell’ordinanza con cui impone alle casse del Comune termense il pagamento di 1.025.904,50 euro in favore del Comune della città del Longano. Si tratta del pagamento della tariffa di depurazione che il Comune di Terme Vigliatore deve versare per il trattamento dei reflui provenienti dal centro tirrenico e convogliati nell’impianto di depurazione di Contrada Cantoni. Il pagamento della somma risale al 2014.

Avv. Sebastiano Calderone

Contro la richiesta di pagamento avanzata dal Comune creditore, rappresentato in giudizio dell’avvocato Sebastiano Calderone, ha presentato opposizione il Comune della città delle Terme per ottenere dal Tribunale di Barcellona la sospensione del provvedimento. Il giudice civile Anna Smedile ha però rigettato l’istanza e confermato l’esecutività dell’ingiunzione. La causa nel merito è stata fissato per il 31 maggio 2021.

Il Comune di Barcellona, attraverso l’ingiunzione di pagamento del 3 ottobre 2019, aveva chiesto il versamento di 1.025.904,50 euro per i canoni del 2014, 2015, 2017 e 2018. L’ammontare delle somme non versate dal Comune di Terme Vigliatore è di 837.635,30 euro, a cui si aggiungono 188.244,20 euro per interessi legali e 25 euro per le spese di notifica.

Il Comune di Terme Vigliatore, rappresentato dall’avvocato Francesco Puliafito, aveva eccepito l’inadempienza del Comune della città del Longano, per il presunto mancato funzionamento del depuratore. Il giudice, nel dispositivo del giudizio, ha rilevato che lo stesso Comune opponente si è limitato a chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione, senza argomentare le specifiche circostanze volte ad individuare le motivazioni della sua richiesta.