Padre Pietro Benenati ha benedetto i pazienti e gli operatori del Covid Hospital

E’ arrivato un augurio di Buona Pasqua particolarmente intenso per i pazienti e gli operatori sanitari del Covid Hospital di Barcellona.

Padre Pietro Benenati, parroco di Sant’Andrea e San Vito e cappellano dell’ospedale, ha impartito stamattina la benedizione agli ospiti del reparto di Malattie Infettive, che stanno lottando contro il Coronavirus. Il parroco ha visitato il reparto, seguendo tutte le procedure di sicurezza. Ad accompagnarlo c’erano i medici e gli infermieri dell’unità, in prima linea in questa emergenza Covid-19. A loro ed a tutti gli operatori della struttura barcellonese il parroco ha rivolto una preghiera, alla vigilia di una Pasqua che in pochi potranno dimenticare.