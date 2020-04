L’emergenza Covid-19 tocca anche il settore turistico

In una fase di crisi per tutto il sistema economico italiano, per l’emergenza Coronavirus, anche il turismo lancia da Barcellona il suo grido d’allarme a livello locale.

Un imprenditore del settore, Mariano Bucolo, che gestisce un bed & breakfast a Barcellona, esprime tutta la sua rabbia per la mancata tutela degli operatori turistici nei provvedimenti assunti dal Governo nazionale.

“Il turismo, che in Italia e in Sicilia è il traino dell’economia, sta soffrendo. Hotel, B&B, Case Vacanza non solo sono vuoti da un mese, ma stanno arrivando tutte le disdette delle prenotazioni di aprile, maggio e giugno 2020. Il blocco degli spostamenti per l’emergenza Covid-19 ha reso impossibile ogni viaggio, mentre le attività alberghiere e ricettive sono state costrette a chiudere e sospendere la stagione. In Italia il turismo rappresenta circa il 13% del Pil nazionale e offre lavoro a 3.5 milioni di lavoratori, equivalenti al 15% della forza lavoro nazionale. Auspico che la deputazione nazionale e regionale si impegni seriamente nell’assistenza agli operatori e propongano adeguate misure risolutive, al fine di ottenere il sostegno economico, equiparato a tutti gli altri settori economici coinvolti e anche essi allo stremo e in difficoltà. Speriamo che questa maledetta pandemia passi in fretta e che ci sia la ripresa economica del nostro paese”.