Le vittime collaterali del Coronavirus: un nuovo esercito di poveri

Senzatetto che vagano in città alla ricerca di un posto dove andare a dormire, immigrati dello Sprar, fantasmi invisibili per lo Stato e spesso anche per la società, famiglie che, da un giorno all’altro, sono finite sul lastrico. Sono queste le vittime collaterali del Coronavirus, quelle di cui pochi parlano, persone che ormai riescono a sopravvivere solo grazie all’aiuto delle associazioni di volontariato, le quali sono appena in grado di garantire loro solo alcuni beni di prima necessità. Nonostante la gara di solidarietà che vede protagonisti anche molti cittadini comuni, molto spesso si è impotenti davanti a bisogni che aumentano sempre di più. Infatti, tantissime famiglie, trascorse già le prime due settimane dalla chiusura di tutte le attività definite non essenziali, non avevano più nulla da mettere in tavola.

“In situazioni di non emergenza – dichiara suor Marilena Mercurio dell’oratorio Figlie di Maria Ausiliatrice di Barcellona – assistevamo i bisognosi una volta al mese grazie al banco alimentare. Adesso il loro numero è aumentato in maniera esponenziale e, nonostante la grande generosità di tanti, riusciamo a distribuire pane, pasta e legumi a circa settanta famiglie. Tuttavia, molte persone sono costrette a ritornare a casa a mani vuote. La scorsa settimana in soli tre giorni abbiamo fornito centocinquanta chilogrammi di legumi suddivisi in sacchetti da un chilo. Spesso mancano anche elementi essenziali come l’acqua e non sappiamo come fare ad aiutare alcuni di loro ad evitare l’interruzione dell’erogazione della corrente elettrica o della fornitura del gas. Moltissimi sono i senzatetto che necessitano del nostro sostegno: i ragazzi dello Sprar, che spesso cercano rifugio in case abbandonate e che, essendo stati privati di ogni diritto, potenzialmente costituiscono un rischio sia come focolaio di contagio per il Coronavirus sia per la sicurezza sociale, perché per sopravvivere potrebbero anche decidere di delinquere. Tra i senzatetto ci sono pure degli italiani. In particolare conosciamo la grave situazione in cui versano tre persone: una ragazza molto giovane, una donna di mezza età ed un uomo, che non hanno un tetto sotto cui andare dormire. In questa circostanza non possiamo offrire loro aiuto, perché nella nostra casa ospitiamo venti minori”.

“Quello che facciamo è solo una goccia in un oceano di povertà, che si allarga a dismisura ogni minuto che passa. A pagare la crisi economica dilagante sono soprattutto quegli individui che fino a febbraio lavoravano in nero. Queste persone, per esempio quelle sfruttate a trenta euro al giorno nei campi, adesso non possono usufruire neppure dei sussidi statali e regionali. Tra i tanti casi mi viene in mente la storia di una giovane donna che prima sbarcava il lunario facendo dei piccoli lavoretti e che da un mese non sa più come sfamare i figli di tre e cinque anni”.

“Una vera e propria bomba ad orologeria – definisce questa situazione suor Marilena – che a breve potrebbe esplodere con conseguenze drammatiche”.

Le istituzioni poi non aiutano con tutti i cavilli burocratici e le procedure online necessarie per accedere ai bonus spesa: “In questo periodo d’emergenza stanno venendo a galla le gravi falle di un sistema organizzativo molto fragile, quello dell’assistenza sociale ai più poveri. In questo settore manca una rete efficace di collaborazione tra le associazioni di volontariato e le istituzioni. Il mondo del volontariato in generale, ma soprattutto in situazioni di emergenza, non può sostituirsi agli organi competenti, che hanno anche creato per usufruire dei benefici delle modalità, (come quella dell’invio telematico del modulo), a cui molti non sanno o non possono accedere e stabilito dei criteri che li costringono a dichiarare di non beneficiare di altri aiuti, come se le associazioni da sole potessero sopperire a tutti i loro bisogni”.