Le peripezie di un uomo, in attesa dell’esito del tampone dal 30 marzo scorso

Un lettore di 24live racconta la sua storia emblematica di come nell’emergenza Coronavirus la burocrazia e i ritardi del sistema sanitario aggravino la già difficile situazione di chi spesso sottoponendosi al tampone Covid 19 subisce solo l’ansia per il suo esito. A questo disagio si aggiunge anche la preoccupazione per la regressione di un figlio con sindrome autistica, che non può uscire di casa.

“Sono rientrato in auto dal comune di Gressan dalla Valle d’Aosta, partendo la mattina del 5 marzo. Dopo un pernottamento a Roma – racconta Carmelo Giunta – sono arrivato a Santa Lucia del Mela il giorno stesso. Appena rientrato in Sicilia ha inviato la comunicazione sul sito “Costruire Salute”. Mi hanno comunicato, dopo quattro giorni del mio rientro l’obbligo dell’autoisolamento per 14 giorni, fino al 20 marzo. Il giorno prima della conclusione della quarantena, il 19 marzo, mi sono sentito male con presunti sintomi del COVID-19. Il medico di famiglia il 20 marzo ha inviato la prima richiesta di tampone. Il giorno successivo è stata reiterata la richiesta sul sito regionale ed ancora mercoledì 25 marzo all’ufficio vaccinazioni di Milazzo. Questi ultimi mi hanno chiamato domenica mattina 29 marzo e fissato l’appuntamento per il tampone il giorno dopo, lunedì 30 marzo nella tenda al Pronto Soccorso dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto”.

“Con grande sgomento – continua l’uomo – vi devo dire che ad oggi (10-04-2020) non è arrivata ancora alcuna risposta. Mi chiedo, è questo il modo con cui i nostri governanti si occupano dei cittadini? E chi presiede al sistema sanitario cos’ha da dire in merito? Mi chiedo a cosa servano le statistiche che ci continuano a propinare nei TG, sulle testate giornalistiche e dalla stessa protezione civile, se appare evidente che di fatto si è perso il controllo! Mi preme chiedere agli esperti se l’esito del tampone non dovesse arrivare, io quando posso ritenere di non essere più infetto e quindi un pericolo per gli altri? Essendo titolare di una impresa artigiana impiantista, fra quelle che possono lavorare, quando posso uscire di casa? Allo stato di fatto sono agli arresti domiciliari io insieme alla mia famiglia composta da altre 4 persone, fra cui un bimbo di 6 anni con sindrome di autismo. Come risultato abbiamo ottenuto, grazie a questa quarantena, una regressione pazzesca di tutti i passi avanti fatti nei tre anni precedenti. Se questa è la sanità pubblica messinese, vi giuro che provo vergogna a vivere in questa amata Sicilia”.