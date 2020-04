La Confartigianato di Carini dona le colombe pasquali al personale del Covid Hospital di Barcellona

La Confartigianato – Bauli di Carini ha donato le colombe pasquali a tutto il personale del Covid Hospital di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il Responsabile della rete ospedaliera covid 19 per l’ASP Messina, Paolo Cardia, ha incaricato il Responsabile del Pronto Soccorso covid 19, Paolo Calabrò ed il coordinatore infermieristico Giuseppe Lo Presti alla distribuzione nei vari reparti e servizi.

Il dottore Cardia ha ringraziato la Confartigianatato – Bauli per la donazione “È un segno di vicinanza – scrive – per coloro che tutti i giorni non stanno risparmiando energie in questa dura lotta contro il Coronavirus”.