62 nuovi contagi in Sicilia su 2.631 tamponi: a Messina 10 guariti in un giorno

Il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 11 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, registra 62 nuovi casi positivi su 2.631 tamponi con esito completati ieri. Resta il problema dei tamponi per gli asintomatici non ancora completati in tutta la regione.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 33.787 con un totale di 2.364 positivi, mentre attualmente sono ancora contagiate 2.001 persone (+34), 209 sono guarite (+22) e 154 decedute (+6).



Degli attuali 2.001 positivi, 620 pazienti (-10) sono ricoverati – di cui 58 in terapia intensiva (-4) – mentre 1.381 (+44) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: #Agrigento, 120 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); #Caltanissetta, 107 (23, 6, 9); #Catania, 567 (132, 56, 55); #Enna, 286 (180, 16, 19); #Messina, 354 (139, 34, 34); #Palermo, 307 (78, 39, 17); #Ragusa, 55 (8, 4, 5); #Siracusa, 100 (46, 36, 10); #Trapani, 105 (14, 16, 4).