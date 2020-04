Ordine Avvocati: consegnato il monito al Covid Hospital di Barcellona

“La Direzione Sanitaria di Barcellona P.G. ringrazia sentitamente per la donazione ricevuta e la sensibilità mostrata in questo momento così drammatico per la sanità italiana.” – lo afferma il dirigente del P. O. Dr. Felicia Laquidara, a seguito della donazione ricevuta dall’Ordine Avvocati cittadino e consegnato proprio ieri.

Il monitor per parametri vitali ha incrementato la dotazione sanitaria del Covid Hospital di Barcellona ed è stato consegnato al Dr Pietro Catania, medico impegnato in prima linea in questa emergenza, alla presenza degli avvocati Antonella Fugazzotto, Mara Correnti e Orazio Giacinta del Consiglio dell’Ordine e dei medici Letizia Panella e Felicia Laquidara.