Lipari, l’arcivescovo dona un respiratore polmonare: il grazie del gruppo Calderone

Il gruppo politico “Moderati per Calderone” ha voluto ringraziare pubblicamente l’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla. L’alto prelato ha infatti disposto la donazione di un respiratore polmonare, destinato alla cura dei malati di Covid -19, dell’ospedale di Lipari.

La donazione ha potenziato le strumentazioni medico sanitarie in uso nel locale nosocomio, dotandolo di un dispositivo medico fondamentale per trattare i pazienti affetti dalla Covid -19.

“Sentiamo il bisogno di dire il nostro grazie al Signore per ogni dono, e ai suoi pastori impegnati nella conduzione spirituale della comunità cristiana. La Chiesa è impegnata a dare il suo contributo materiale in questo momento di grave emergenza, oltre all’accompagnamento spirituale che sta offrendo con una miriade di iniziative creative dopo la sospensione delle Messe. Le Diocesi e le Congregazioni religiose, non solo in Italia, sono attive per rispondere in modo concreto ai bisogni determinati dall’emergenza. Desideriamo ringraziare Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Messina Monsignor Giovanni Accolla per il gesto utilissimo in questo difficile momento. È stato colto un nostro bisogno e non è mancato il sostegno umano e silenzioso di chi è guida autorevole della comunità cristiana”.