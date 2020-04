Il Parco Corolla dona le uova di Pasqua ai bambini di Oliveri

Un gesto di solidarietà arriva dal Parco Corolla di Milazzo, che ha donato un uovo di Pasqua per ogni bimbo del Comune di Oliveri. Il centro commerciale ha accolto volentieri l’invito del sindaco Francesco Iarrera, che aveva scritto alla direzione, che ha subito accolto la richiesta.

“Si tratta di una storia di solidarietà “oltre confine”, un gesto che non è per nulla scontato. Potevano scegliere di cestinare la mia richiesta, c’erano tutti i presupposti per farlo, perché il momento è difficile per tutti. Hanno aperto il cuore, a dimostrazione che dietro queste grandi aziende ai vertici si nascondono anche grandi persone. Questa donazione rappresenta “un regalo nel regalo”. Tra oggi e domani le uova saranno consegnate ai bimbi dai 0 ai 10 anni, sarà la stessa amministrazione a occuparsi della consegna.